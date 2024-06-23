Камоцци: «Здорово, что «Спартак» выбрал Станковича»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о назначении Деяна Станковича на должность наставника московского «Спартака».

«Это здорово, что «Спартак» выбрал Станковича, это сильный тренер. Конечно, ему нужно время. Надеюсь, у него все получится», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 45-летним Станковичем еще в мае. Трудовой договор между сторонами рассчитан на два сезона.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

В первом туре нового сезона «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом».