Агент: «Будет смешно, если Гоцука захотят убрать»

Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, высказался о возможном уходе игрока из команды.

Ранее появилась информация, что «Пари НН» может продать восемь футболистов, но в клубе это оперативно опровергли.

«Ничего не слышал, ничего не знаю. Кирилл — капитан команды, лидер раздевалки. Будет, наверное, смешно, если его захотят убрать», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гоцук защищает цвета «Пари НН» с 2020 года. В минувшем сезоне 31-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного гола.

Контракт Гоцука с «Пари НН» истекает следующим летом.