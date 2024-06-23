В «Ростове» рассказали, останется ли Щетинин

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном уходе полузащитника Кирилла Щетинина в летнее трансфере окно.

Ранее сообщалось, что за 22-летним атакующим хавбеком следят ЦСКА и «Локомотив».

— Информация о возможном переходе Щетинина в ЦСКА и «Локомотив» — неправда. Он остается в «Ростове», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Щетинин появился на поле в 33 встречах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором трех ассистов.

Действующее трудовое соглашение Щетинина с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.