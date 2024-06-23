Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Живоглядова прокомментировал слухи о желании «Пари НН» расстаться с игроком

23 Июня 2024 • 16:58 Комментировать

Агент Валериюс Мижигурскис, который работает с защитником «Пари НН» Дмитрием Живоглядовым, отреагировал на информацию о желании клуба расстаться с игроком.

«Со мной никто не связывался. Вчера разговаривал с Дмитрием – с ним тоже никто не связывался. Нам комментировать здесь нечего», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Дмитрия Живоглядова с «Пари НН» рассчитан до середины 2026 года. В прошлом сезоне защитник провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт один забитый гол.

Стоит сказать, что «Пари НН» сохранил прописку в Российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей, в которых нижегородцы были сильнее тульского «Арсенала» (3:2 по сумме двух встреч).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Живоглядов Валериюс Мижигурскис Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Месси: Я не такой, как Роналду На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Будет смешно, если Гоцука захотят убрать»
17:01 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» рассказали, останется ли Щетинин
16:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Живоглядова прокомментировал слухи о желании «Пари НН» расстаться с игроком
16:36 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о летней распродаже игроков
16:29 · Россия. Премьер-лига
Щетинин может продолжить карьеру в московском топ-клубе слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
Шавло предположил, в каком случае Соболев перейдёт из «Спартака» в «Зенит»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ганчаренко – дно»
16:16 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил о переходе Никиты Медведева официально
16:09 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев подписал контракт с «Пари НН» слухи
15:58 · Россия. Премьер-лига
Пиняев упомянул Роналду и Месси, собирая идеального игрока
15:28 · Россия. Премьер-лига
Сенников ответил, за какое место будет бороться «Локомотив» в новом сезоне РПЛ
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о возможном переходе Никиты Медведева в «Пари НН»
15:17 · Россия. Премьер-лига
В клубе «Истанбул Башакшехир» отреагировали на информацию об интересе «Краснодара» к Дуарте
15:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Дзюба — это уже перевернутая страница»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Два клуба из России интересуются Ндао» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем