Агент Живоглядова прокомментировал слухи о желании «Пари НН» расстаться с игроком

Агент Валериюс Мижигурскис, который работает с защитником «Пари НН» Дмитрием Живоглядовым, отреагировал на информацию о желании клуба расстаться с игроком.

«Со мной никто не связывался. Вчера разговаривал с Дмитрием – с ним тоже никто не связывался. Нам комментировать здесь нечего», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Дмитрия Живоглядова с «Пари НН» рассчитан до середины 2026 года. В прошлом сезоне защитник провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт один забитый гол.

Стоит сказать, что «Пари НН» сохранил прописку в Российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей, в которых нижегородцы были сильнее тульского «Арсенала» (3:2 по сумме двух встреч).