В «Пари НН» ответили на вопрос о летней распродаже игроков

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможной распродаже футболистов в летнее трансферное окно.

Ранее инсайдер Иван Карпов рассказал в своем телеграм-канале, что нижегородцы планируют продать восемь футболистов, среди которых капитан Кирилл Гоцук, защитник Дмитрий Живоглядов, хавбек Николай Калинский и многие другие.

«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное», — написал функционер в своем телеграм-канале.

Напомним, прошедший розыгрыш Российской премьер-лиги «Пари НН» завершил на 13-й позиции.