Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин может переехать в столицу России.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, в услугах 22-летнего Щетинина заинтересованы ЦСКА и «Локомотив». По данным источника, хавбек очень нравится наставнику «железнодорожников» Михаилу Галактионову, однако препятствием трансфера может стать высокая стоимость игрока.

В прошедшем сезоне Щетинин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Щетинина с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.