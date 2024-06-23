Шавло предположил, в каком случае Соболев перейдёт из «Спартака» в «Зенит»

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о возможном трансфере нападающего «красно-белых» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

По мнению Шавло, уход Соболева станет проблемой для «Спартака», если клуб не найдет ему замену.

«Но я не думаю, что Соболев уйдет. Ему надо предложить серьезные деньги. И в «Зените» есть футболисты, которые играют на его позиции», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Соболев сыграл в 34 матчах во всех турнирах, десять раз поразил ворота соперников и стал автором девяти результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Соболева в 7,5 миллионов евро.