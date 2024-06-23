Селюк: «Ганчаренко – дно»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о бывшем тренере ЦСКА и «Урала» Викторе Ганчаренко.

Селюк сказал, он всегда говорит правду, в отличие от экспертов, которые регулярно хвалят игроков и тренеров.

«Я сказал, что Ганчаренко – дно, когда он ещё был в ЦСКА. Остальные пришли к этому выводу только сейчас. Но мне это было ясно ещё давно», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что Виктор Ганчаренко был уволен из «Урала» после поражения от «Акрона» в первом стыковом матче за место в РПЛ. Уход тренера не помог – «шмели» выиграли ответный матч, но все равно уступили по сумме двух встреч.