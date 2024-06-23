Российский голкипер Никита Медведев перебрался из «Ростова» в «Пари НН» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал нижегородцев.

Утверждается, что 29-летний вратарь заключил трудовой договор с «Пари НН» на три года. Медведев будет выступать за новую команду под 30 номером.

В минувшем сезоне Медведев провел 17 матчей за «Ростов», пропустил 21 гол и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Чемпионат России – 2023/24 «Ростов» завершил на седьмой строчке. «Пари НН» стал 13-м.