Вратарь Никита Медведев перешёл из «Ростова» в «Пари НН» на правах свободного агента.

Как стало известно «РБ Спорту», 29-летний футболист уже подписал контракт с нижегородским клубом. Трудовой договор между сторонами рассчитан на три сезона. Ожидается, что официальное объявление последует в ближайшее время.

Медведев выступал за «Ростов» с 2022 года. За это время он провел 19 матчей во всех турнирах и пять раз сыграл «на ноль». В конце июня у него истекает контракт с донским клубом.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Медведева составляет 500 тысяч евро.