Пиняев упомянул Роналду и Месси, собирая идеального игрока

Пресс-служба сборной России опубликовала видео с атакующим полузащитником Сергеем Пиняевым. Представитель «Локомотива» собрал идеального футболиста по ряду критериев.
- Правая нога?
- Криштиану.
- Левая нога?
- Месси.
- Футбольный IQ?
- Пирло.
- Скорость?
- Мбаппе.
- Физические данные?
- Лукаку.
- Дриблинг?
- Пускай будет Леау.
Сергею Пиняеву 19 лет. В сезоне 2023/2024 он провёл за «Локомотив» 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров. «Железнодорожники» завершили сезон Российской премьер-лиги на четвёртом месте в таблице.
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