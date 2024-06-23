Пиняев упомянул Роналду и Месси, собирая идеального игрока

Пресс-служба сборной России опубликовала видео с атакующим полузащитником Сергеем Пиняевым. Представитель «Локомотива» собрал идеального футболиста по ряду критериев.

- Правая нога?

- Криштиану.

- Левая нога?

- Месси.

- Футбольный IQ?

- Пирло.

- Скорость?

- Мбаппе.

- Физические данные?

- Лукаку.

- Дриблинг?

- Пускай будет Леау.

Сергею Пиняеву 19 лет. В сезоне 2023/2024 он провёл за «Локомотив» 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров. «Железнодорожники» завершили сезон Российской премьер-лиги на четвёртом месте в таблице.