Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе нападающего команды Сантьяго Хименеса в «Спартак».

Ранее сообщалось, что столичный клуб может подписать мексиканского форварда.

— Мы не получали предложений из России по Хименесу, об интересе к нему мне неизвестно, — сказал функционер.

В прошедшем сезоне 23-летний Хименес появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и стал автором восьми ассистов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хименеса в 40 миллионов евро.