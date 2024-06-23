Сенников ответил, за какое место будет бороться «Локомотив» в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

«У команды я не вижу проблемных зон. «Локомотив» будет бороться за третье‑четвертое места», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Локомотив» правильно работает на трансферном рынке, перепродавая игроков на выгодных условиях.

Напомним, минувший чемпионат России «Локомотив» завершил на четвертой позиции. Новый сезон РПЛ стартует 19 июля. В первом туре команда Михаила Галактионова сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном».