Агент ответил на вопрос о возможном переходе Никиты Медведева в «Пари НН»

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что 29-летний Медведев подпишет трехлетний трудовой договор с нижегородцами.

«Мы очень близки к тому, чтобы переход Никиты Медведева в «Пари НН» состоялся. Нельзя сказать, что он почти завершен, но все очень рядом», — приводит слова агента «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Медведев провел 17 встреч во всех турнирах, пропустил 21 гол и три раза смог оставить свои ворота на замке. Трудовой договор голкипера с «Ростовом» истекает в конце июня.