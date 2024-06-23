В клубе «Истанбул Башакшехир» отреагировали на информацию об интересе «Краснодара» к Дуарте

В прессе появилась информация о том, что «Краснодару» интересен защитник Лео Дуарте – бывший футболист «Милана», который сейчас представляет «Истанбул Башакшехир». В турецком клубе дали комментарий на этот счёт.

«Мне ничего неизвестно об интересе «Краснодара» к Лео Дуарте. Мы не получали никаких предложений по игроку», - сказал Sport24 Мурат Яман, который занимает в турецком клубе пост генерального менеджера.

«Краснодар» завершил прошлый чемпионат России на второй позиции в турнирной таблице. В субботу, 13 июля, «быки» будут играть с «Зенитом» в матче за суперкубок страны. Такой поединок по обыкновению будет открывать новый футбольный сезон в России.