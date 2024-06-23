Пономарёв: «Дзюба — это уже перевернутая страница»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о будущем экс-нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Будущее Дзюбы в футболе меня не волнует, пусть хоть мячи подает в РПЛ», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что никто в РПЛ не хочет подписывать Дзюбу, потому что все видели его неубедительную игру в минувшем сезоне.

Напомним, в конце мая 35-летний Дзюба покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

В прошедшей кампании форвард появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал в свой актив четыре голевых паса.