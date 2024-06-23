Ибрагим Нас, представитель форварда «Коньяспора» Алассана Ндао, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», высказался о возможном переезде игрока в Россию.

«Два клуба из России действительно интересуются Ндао. Конкретики нет, но он не против поиграть в России», — заявил агент.

По информации «Евро-Футбол.Ру», в услугах 27-летнего сенегальца заинтересованы «Локомотив» и «Динамо».

В прошедшем сезоне Ндао принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,3 миллиона евро.