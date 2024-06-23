Силкин назвал следующего чемпиона России

Известный тренер Сергей Силкин назвал команду, которая, по его мнению, станет чемпионом России в следующем сезоне. Силкин считает, что «Зенит» выиграет титул седьмой год подряд.

«Уже можно сказать, что «Зенит» - чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет ещё сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Силкин добавил, что «Зенит» будет стараться выиграть все матчи, учитывая большую дату. Как известно, в 2025 году питерцы отметят 100 лет с момента основания.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Зенит» только по итогам последнего тура смог выйти на первое место, воспользовавшись поражением «Динамо».