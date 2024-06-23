«Ахмат» хочет сохранить Тимофеева

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем хавбека команды Артёма Тимофеева.

Функционер заявил, что клуб предложил 30-летнему футболисту новый трудовой договор.

— Идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде, — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тимофеев выступает за «Ахмат» с 2021 года. В минувшей кампании он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил два мяча и оформил два ассиста.

Текущее соглашение Тимофеева с грозненским клубом рассчитано до конца июня.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован московский «Локомотив».