Мостовой: «Я бы не говорил, что «Зенит» гарантировано станет чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что «Зенит» проводит мощную трансферную кампанию, ведь перед клубом стоят серьезные задачи в год столетия.

— Но я бы не говорил, что «Зенит» гарантировано станет чемпионом в следующем сезоне. Давайте подождем, посмотрим, как другие клубы будут усиляться, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд. Новый сезон РПЛ стартует 19 июля.