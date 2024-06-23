Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов не перейдёт в «Локомотив» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, в ходе переговоров «Локомотив» принял решение отказаться от покупки 22-летнего футболиста. Утверждается, что «Сочи» не хочет отпускать Кравцова за небольшую сумму, а много «железнодорожники» платить не готовы.

В прошедшем сезоне Кравцов принял участие в 29 матчах во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами. Контракт хавбека с «Сочи» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в полтора миллиона евро.