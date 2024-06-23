Бейл: «Мной интересовались ЦСКА и «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о том, что у него были варианты с переходом в более статусный клуб Российской премьер-лиги. Так, нидерландец мог оказаться в ЦСКА и «Динамо».

«Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и «Динамо». Почему не ушёл? У меня контракт с «Крыльями». Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов», - цитирует Бейла Sport24.

За «Крылья Советов» Гленн Бейл выступает с конца лета 2021 года. С тех пор защитник провёл за самарскую команду 84 матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Гленна Бейла в 2 миллиона евро.