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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Алавесе» высказались об интересе к игроку «Локомотива»

23 Июня 2024 • 12:30 Комментировать

Дмитрий Баринов, игрок «железнодорожников», не является для «Алавеса» приоритетной целью. Об этом сообщил Серхио Фернандес.

Ранее была информация, что «Алавес» проявляет интерес к 27-летнему российскому хавбеку.

- За последнюю неделю у нас ничего не изменилось. На данный момент игрок не является для нас приоритетом для усиления команды, - передаёт слова спортивного директора «Алавеса» «Спорт-Экспресс».

Баринов в минувшем сезоне РПЛ принял участие в 32 играх, забил два мяча и один раз ассистировал своему партнёру. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в восемь млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алавес Дмитрий Баринов Серхио Фернандес ещё теги
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