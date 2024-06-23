Два итальянских клуба интересуются легионером «Локомотива»

Защитник сборной Албании и столичного «Локомотива» Марио Митай пользуется спросом среди итальянских клубов. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Как стало известно журналистам, футболист находится в сфере интересов двух представителей Серии А: римского «Лацио» и «Болоньи».

Марио является игроком «железнодорожников» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 27 поединках, не отметившись голами и результативными передачами. Трудовой договор между албанцем и российским клубом рассчитан до середины 2027 года. Его рыночная стоимость составляет всего 1,5 миллиона евро.