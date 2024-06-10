Хосонов: «Талалаев очень сильно меня изменил во всех планах»

Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов рассказал о том, как проводит отпуск. Футболист пропустил последние четыре матча прошлого сезона из-за травмы и продолжает восстановления сейчас. Находясь во Владикавказе, он выполнял видеоинструкции тренера по физподготовке. Уже сегодня он возвращается в столицу, где начнет подготовку к новому чемпионату.

В прошлом сезоне 25-летний полузащитник забил семь мячей и дважды ассистировал партнерам. В этом есть заслуга главного тренера Андрея Талалаева: «В первое время было тяжеловато, не понимал его футбол. Но Андрей Викторович очень сильно меня изменил. Во всех планах», - приводят слова Хосонова «Вести Подмосковья».

Напомним, что сезон в РПЛ стартует в середине июля.