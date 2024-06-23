Журналист высказался о переходе в «Спартак» форварда за 40 млн евро

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался насчет интереса московского «Спартака» к нападающему роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу.

«Фейеноорд» готов продать его этим летом. Но перейдет ли он в «Спартак» - не знаю», - дал комментарий журналист «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» отправили предложение в Роттердам по трансферу 23-летнего мексиканского бомбардира.

В сезоне-2023/2024 Хименес принял участие в 41 поединке «Фейеноорда». Нападающий записал на свой счет 26 забитых мячей и восемь голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.