«Краснодар» начал переговоры с экс-футболистом «Милана»

Защитник турецкого «Истанбул Башакшехира» Лео Дуарте может оказаться в Российской премьер-лиге. В услугах 27-летнего бразильского футболиста заинтересован «Краснодар».

Согласно данным «Спорт-Экспресса», «быки» начали переговоры насчет возможного подписания игрока. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в три миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Ранее в Европе Дуарте поиграл за «Милан».

В минувшем сезоне Лео поучаствовал в 31 поединке и сделал две голевые передачи. «Краснодар», в свою очередь, стал вице-чемпионом Российской премьер-лиги.