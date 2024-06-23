Наставник ЦСКА поведал, по какой схеме будет играть ЦСКА в новом сезоне

Марко Николич, новый рулевой «армейского» клуба, рассказал, по какой схеме команда будет выступать под его руководством.

- В ЦСКА подбор игроков под схему 3-4-3? Всё абсолютно верно. Клуб подбирал футболистов под эту схему более двух лет, и перестроить все в авральном порядке за 20 дней практически невозможно. Но этого и не надо делать, на мой взгляд, - передаёт слова сербского специалиста Bobsoccer.ru.

Напомним, ЦСКА сообщил о назначении Николича главным тренером команды в начале месяца, в клубе он сменил Владимира Федотова.

Ранее Николич уже работал в России – он возглавлял столичный «Локомотив», с которым выигрывал Кубок страны.

В прошлом сезоне РПЛ «армейцы» под руководством Федотова финишировали на шестой строчке в таблице. В первом туре нового сезона ЦСКА сыграет против «Ростова» в гостях.