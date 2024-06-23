Тарпищев: «Спартак» потерял Глушенкова по глупости

Московский «Спартак» в свое время упустил Максима Глушенкова по собственной глупости, считает глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«После перехода Глушенкова могу сказать, что «Зенит» по‑прежнему будет сильнее всех. А обиднее всего должно быть «Спартаку», который потерял своего игрока в очередной раз по глупости», - цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно о том, что Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». Свою карьеру полузащитник начинал в составе «красно-белых».

Тарпищев является болельщиком «Спартака».