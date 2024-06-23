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В «Рубине» высказались о возможном подписании Помазуна

23 Июня 2024 • 11:28 Комментировать
Пари НН
...
Рубин
21.07 17:00

Александр Айбатов высказался о возможном переходе в клуб Ильи Помазуна.

По словам гендиректора «Рубина», клуб не рассматривал вариант с подписанием вратаря, права на которого принадлежат столичному ЦСКА.

- Информация о Помазуне? Нет-нет, по нему вообще не стоит вопрос. Перешел Нигматуллин. Подготовка только началась, тренер у нас смотрит, поэтому вопросы могут возникать и по ходу, - передаёт слова гендиректора «Рубина» «Матч ТВ».

Ранее в СМИ была информация, что Помазун близок к аренде в казанскую команду. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Атлетико», но агент игрока опроверг эту информацию.

В прошлом сезоне 27-летний вратарь выходил на поле в составе «Урала» в 34 матчах и пропустил 50 голов, в восьми играх он смог отстоять «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Айбатов Илья Помазун ещё теги

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