В «Рубине» высказались о возможном подписании Помазуна

Александр Айбатов высказался о возможном переходе в клуб Ильи Помазуна.

По словам гендиректора «Рубина», клуб не рассматривал вариант с подписанием вратаря, права на которого принадлежат столичному ЦСКА.

- Информация о Помазуне? Нет-нет, по нему вообще не стоит вопрос. Перешел Нигматуллин. Подготовка только началась, тренер у нас смотрит, поэтому вопросы могут возникать и по ходу, - передаёт слова гендиректора «Рубина» «Матч ТВ».

Ранее в СМИ была информация, что Помазун близок к аренде в казанскую команду. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Атлетико», но агент игрока опроверг эту информацию.

В прошлом сезоне 27-летний вратарь выходил на поле в составе «Урала» в 34 матчах и пропустил 50 голов, в восьми играх он смог отстоять «на ноль».