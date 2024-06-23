Николич оценил нынешний состав ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался о составе «армейского» коллектива перед новым сезоном.
«Костяк очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому. Посмотрим, как пройдёт трансферное окно. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму», - приводит слова специалиста Bobsoccer.
Напомним, что о назначении Николича было объявлено в начале текущего месяца. У руля команды он сменил Владимира Федотова. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 48 баллов и финишировали лишь на шестом месте в турнирной таблице.
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