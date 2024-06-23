Божович высказался о «Спартаке» и Абаскале

«Не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Пришел ниоткуда и ушел в никуда. В таком клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».