Божович высказался о «Спартаке» и Абаскале

Экс-наставник московских «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Пришел ниоткуда и ушел в никуда. В таком клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Абаскаль возглавлял «народную команду» с лета 2022 года. В апреле текущего года испанского специалиста отправили в отставку. Несколько дней назад Гильермо нашел работу на родине, заняв место тренера «Гранады».
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