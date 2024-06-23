«Спартак» может купить аргентинца в нападение - известно имя

Московский «Спартак» может усилить атакующую линию аргентинским вингером. В сферу интересов «красно-белых» попал игрок самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.

Согласно информации журналистов Metaratings.ru, столичный клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего вингера, но у «Спартака» есть и другие варианты усиления позиции на левый фланг нападения.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Бенхамина заинтересован «Краснодар».

Гарре защищает цвета самарского коллектива с зимы прошлого года. В прошедшем сезоне аргентинец сыграл 25 поединков за «Крылья Советов», записав на свой счет девять забитых мячей и три ассиста.