Махачкалинское «Динамо» обратилось в Бердыеву

«Мы хотим сказать огромное спасибо вам, Курбан Бекиевич! За то, что помогли «Динамо» впервые в его истории выйти в элитный дивизион. Успехов вам в новом клубе», - гласит сообщение махачкалинского клуба в социальных сетях.