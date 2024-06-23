Махачкалинское «Динамо» обратилось в Бердыеву

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила об уходе из команды тренера Курбана Бердыева, последнее время занимавшего должность советника президента клуба. Наставник перешел на работу в азербайджанский «Туран».
«Мы хотим сказать огромное спасибо вам, Курбан Бекиевич! За то, что помогли «Динамо» впервые в его истории выйти в элитный дивизион. Успехов вам в новом клубе», - гласит сообщение махачкалинского клуба в социальных сетях.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Динамо» финишировало на втором месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Благодаря этому результату махачкалинская команды поднялась в РПЛ.
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