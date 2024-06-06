«Химки» в поисках форварда

«Химки» активно ищут усиление атакующей линии перед стартом в Премьер-лиге. Уже подписан контракт с 22-летним форвардом «Тюмени» Ильей Пороховым. Инвестор клуба Туфан Садыгов публично выражал готовность добиться перехода нападающего ЦСКА Антона Заболотного (9 голов в 29 матчах прошлого сезона). Также новичкам Премьер-лиги интересны Алексей Каштанов из «Урала», представитель «Торпедо» Илья Стефанович и Игорь Андреев из «Родины», сообщают «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно об уходе из «Химок» защитника Лео Андраде, хавбека Артёма Кулишева и нападающего Кирилла Панченко. Завершились арендные контракты у Владислава Яковлева (ЦСКА) и Юрия Журавлёва («Торпедо»).