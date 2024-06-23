«Спартак» хочет купить нападающего с ценником 40 миллионов евро

«Спартак» ищет усиление в атакующую линию команды. По сообщениям журналиста Давида Медрано, в поле зрения московского клуба попал форвард сборной Мексики и нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.

«Красно-белые» сделали предложение мексиканскому бомбардиру. Представители игрока сейчас раздумывают над вариантом продолжения карьеры в чемпионате России.

В минувшем сезоне Хименес провел 41 встречу за команду из Роттердама, отметившись 26 забитыми голами и восемью результативными передачами. Трансферная стоимость форварда составляет 40 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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