«Химки» получили ещё одного новичка

Вчера стало известно о подписании «Химками» полноценного контракта с полузащитником Ильей Берковским. А сегодня подмосковную команду усилил Илья Порохов, 22-летний форвард, который на правах свободного агента покинул «Тюмень», где провел два сезона и забил 19 голов в 57 матчах. Соглашение с «Химками» рассчитано на два года.

«Очень рад, что заключил договор с командой, вышедшей в РПЛ. Для меня это новый уровень», - приводят слова Порохова «Вести Подмосковья».

Также стало известно об интересе «Химок» к нападающему «Урала» Алексею Каштанов, клуб которого оказался в Мелбет-Первой лиге.