Сафонов проложил путь в Европу: кто ещё из воспитанников «Краснодара» может перейти в топ-клуб

14 июня «ПСЖ» официально объявил о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара». Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто ещё из россиян кубанской команды в ближайшей перспективе может перебраться в европейский клуб.

Сергей Волков

21-летний футболист здорово провёл первую половину сезона, записав в свой актив три результативные передачи. По мнению различных экспертов, Волков частенько по ходу осеннего отрезка оказывался в символической сборной тура РПЛ. Однако во второй части кампании крайний защитник немного сдал обороты, но это абсолютно нормально для молодых игроков. Неудивительно, что в услугах Волкова заинтересован «Зенит», ведь позиция флангового игрока обороны в России является дефицитной.

Александр Черников

24-летний Черников – железный игрок стартового состава «Краснодара». Он уже не первый сезон проводит на приличном уровне. Хавбек здорово себя проявляет в верховой борьбе и отборах, а также хорошо видит поле, делая много перехватов мяча. При всех положительных качествах у Черникова есть большой недостаток — дисциплина. В минувшем сезоне полузащитник получил целых 13 жёлтых карточек.

Никита Кривцов

А вот Кривцов, в отличие от Черникова, по-настоящему раскрылся только в прошедшей кампании. 21-летний хавбек комфортно себя чувствует в центре поля, но имеет проблемы при игре в высоком прессинге. Однако европейским клубам будет непросто забрать Кривцова в ближайшем будущем по приемлемой цене, ведь у него, как и у Черникова, есть действующее трудовое соглашение с «Краснодаром» до 2029 года.

Станислав Агкацев

Этот вариант больше на перспективу. Если «Краснодару» удалось отправить одного вратаря в такой европейский гранд, как «ПСЖ», то почему бы им не провернуть похожий трансфер через пару лет? Агкацев всегда достойно подменял Сафонова в играх Кубка и РПЛ. К слову, после своего отъезда Сафонов назвал Агкацева одним из лучших вратарей российского чемпионата, а прислушиваться к высказываниям голкипера чемпиона Франции точно стоит.

Александр Кокшаров

Ещё один вариант далёкой перспективы. Форвард неплохо дебютировал в Российской премьер-лиге ещё в сезоне-2022/23, но пока у него не получается закрепиться в основной команде. Сейчас у «быков» есть очень классный центральный нападающий — Джон Кордоба, а этим летом клуб подписал ещё и Фёдора Смолова. По этой причине Кокшарову будет непросто себя проявить в предстоящем сезоне, но нельзя исключать возможный отъезд Кордобы, которым интересуются «Спартак», «Зенит» и клубы Европы.

Дмитрий Миляев