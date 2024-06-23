«Локомотив» хочет усилиться бывшим полузащитником «Зенита» - названо имя

Хавбек Кирилл Кравцов, правами на которого владеет «Сочи», может продолжить карьеру в топ-клубе Российской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, заинтересованность в трансфере 22-летнего полузащитника проявляет московский «Локомотив». «Железнодорожники» направили в сочинский клуб запрос относительно потенциального подписания Кравцова.

Напомним, что Кирилл является воспитанником петербургского «Зенита». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 26 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет три забитых мяча. «Сочи» по итогам сезона вылетел в первый дивизион.