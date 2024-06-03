Берковский стал игроком «Химок»

В то время как игроки футбольного клуба «Химки» ушли в отпуск, продолжается активная работа на трансферном рынке. Перед финальным кубковым матчем наставник команды Андрей Талалаев выразил желание видеть в составе команды форварда «Зенита» Ивана Сергеева. Но пока нет новостей о возможном его переходе, сообщают «Вести Подмосковья».

«Химки» рассчитывают усилить вратарскую линию, переманив из «Урала» Илью Помазуна. Также на него претендует «Рубин».

А вот 24-летний полузащитник Илья Берковский точно проведет новый сезон в «Химках», клуб выкупил его контракт у московского «Локомотива».