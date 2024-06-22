Стало известно, когда подпишет московский «Локомотив», если капитан команды Дмитрий Баринов отправится в испанский «Алавес».

По сведениям «Чемпионата», в ближайшее время «Алавес» намерен избавиться от одного из своих легионеров, после чего клуб хочет сделать новое предложение «Локомотиву» по Баринову.

Сообщается, что в случае ухода Баринова «железнодорожники» бесплатно подпишут бывшего футболиста «Спартака» Артёма Тимофеева, у которого в конце июня истекает контракт с «Ахматом».

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Локомотив» занял четвертое место, набрав 53 очка.