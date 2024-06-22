Московское «Динамо» может отпустить одного из своих вратарей в аренду в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «бело-голубых» рассматривает вариант с арендой 20-летнего белорусского голкипера Андрея Кудравца.

Напомним, ранее столичный клуб подписал вратаря Андрея Лунёва, который выступал в «Зените», «Байере», «Карабахе» и других клубах.

Стоит сказать, что Кудравец присоединился к «Динамо» в августе 2023 года, но затем до декабря играл на правах аренды за БАТЭ. За российский клуб футболист пока не дебютировал.

Контракт Кудравца с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.