Агент Худякова подтвердил информацию о переходе вратаря в европейский клуб

Вадим Шпинёв, агент экс-голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, отреагировал на информацию о предстоящем переезде своего клиента в Австрию.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист продолжит карьеру в «Штурме».

«Действительно, Худяков близок к переходу в «Штурм». Работа в этом направлении ведется давно. Все условия личного контракта утверждены», — заявил агент «Матч ТВ».

Шпинёв отметил, что сейчас оформляются документы, которые позволят Худякову вылететь в Австрию для прохождения медосмотра.

В пятницу, 21 июня, московский «Локомотив» официально объявил об уходе Худякова.