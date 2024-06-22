Появилась информация о будущем экс-вратаря «Локомотивом» Даниила Худякова.

Как утверждает «Чемпионат», 20-летний голкипер может продолжить карьеру в австрийском «Штурме». По информации источника, клуб уже согласовал с Худяковым все условия личного контракта, который будет рассчитан на четыре года. В настоящий момент решается вопрос с выездом футболиста для заключения трудового соглашения, отмечает источник.

В минувшем сезоне Худяков ни разу не вышел на поле за основную команду «Локомотива». 21 июня «железнодорожники» объявили о расставании с вратарем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в один миллион евро.