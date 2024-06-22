Вратарь «Ростова» Никита Медведев в ближайшее время перейдёт в «Пари НН». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, 29-летний футболист успешно прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с нижегородцами. Утверждается, что трудовой договор Медведева с «Пари НН» будет рассчитан на три года.

Последние два года Медведев провел в «Ростове». За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, пропустил 21 мяч и пять смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В конце июня у Медведева истекает контракт с донским клубом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 500 тысяч евро.