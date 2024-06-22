Селюк рассказал, есть ли у «Жироны» интерес к российским футболистам

Известный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о том, связывалась ли с ним «Жирона» по российским игрокам.

Ранее сообщалось, что каталонцы следят за нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным и армянским хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Я знаю, что там сейчас не заинтересованы в российских футболистах», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Жирона» заняла третье место в турнирной таблице, сумев набрать 81 зачетный балл в 38 встречах.

В следующем сезоне «Жирона» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.