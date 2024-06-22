Агент: «Магкеев постарается вернуться на высокий уровень в «Пари НН»

Александр Клюев, агент защитника «Пари НН» Станислава Магкеева, прокомментировал переход своего клиента в нижегородский клуб.

— Мы довольны, что подписали контракт с «Пари НН». Стас постарается вернуться на свой высокий уровень и помочь клубу в достижении задач, — приводит слова агента «Матч ТВ».

Сегодня, 22 июня, пресс-служба «Пари НН» официально объявила о заключении трудового договора с 25-летним Магкеевым на один сезон с возможностью продления еще на год.

В прошедшем сезоне Магкеев ни разу не появился на поле и летом покинул «Локомотив» свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.