Умер легендарный врач «Спартака» Юрий Васильков

Легендарный врач московского «Спартака» и национальной сборной России Юрий Сергеевич Васильков умер в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с болезнью.

В своё время Васильков отработал в «Спартаке» больше 15 лет. За это время московская команда выиграла десять чемпионских титулов.

В последние годы Юрий Сергеевич Васильков регулярно давал комментарии журналистам по поводу травм футболистов, опираясь на свой колоссальный опыт.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Юрия Василькова.