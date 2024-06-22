Деменко: «Желаю Глушенкову не повторить судьбу Кругового»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о том, сможет ли полузащитник Максим Глушенков заиграть в «Зените».

20 июня «Зенит» объявил о трансфере 24-летнего футболиста из «Локомотива».

«Сможет ли он заиграть в «Зените»? Глушенков талантливый парень, и я желаю ему не повторить судьбу Кругового. Было бы здорово, если бы он стал игроком основного состава», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Глушенков провел хороший сезон, поэтому имел право на выбор, где ему продолжать свою карьеру.

В прошедшей кампании футболист принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет 21 ассист.