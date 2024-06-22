Селюк – руководству «Локомотива»: «Почему вы берёте неходячих футболистов?»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает неудовлетворительной работу руководителей «Локомотива». Агент даже обратился к боссам «железнодорожников» с вопросом.

«К сожалению, «Локомотив» стал проходной командой, все их используют. У меня вопрос к руководству «Локомотива»: почему вы берёте неходячих футболистов и продаёте лучших за меньшую сумму?» - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что «Локомотив» завершил прошлый чемпионат России на четвёртой позиции. Через месяц стартует следующий сезон Российской премьер-лиги, в котором «железнодорожники» будут стараться выступить лучше.

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